مصرع رجل وإصابة طفل بحادثين منفصلين في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بمصرع رجل وإصابة طفل بحادثين منفصلين في العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رجلا لقي مصرعه بعد انقلاب دراجته النارية ضمن منطقة باب الشيخ".

وأضاف المصدر أن "طفلا أصيب بعد تعرضه لحادث دهس ضمن منطقة شارع حيفا"، مشيرا الى "نقله الى مستشفى قريب".