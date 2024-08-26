حريق كبير يطال حدائق وسط ميسان (فيديو)

أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، باندلاع حريق كبير في حدائق وسط محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع، قبل قليل، في حدائق بمنطقة دور النفط وسط ميسان"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.