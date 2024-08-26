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حريق كبير يطال حدائق وسط ميسان (فيديو)
محليات
أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، باندلاع حريق كبير في حدائق وسط محافظة ميسان.
2024-08-26 | 15:35
2024-08-26T15:35:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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حريق كبير يطال حدائق وسط ميسان (فيديو)
المصدر:
السومرية نيوز
3,434 مشاهدة
أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، باندلاع حريق كبير في حدائق وسط محافظة
ميسان
.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع، قبل قليل، في حدائق بمنطقة دور النفط وسط ميسان"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يشار الى أن
بغداد
ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.
>>
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