مصرع صاحب "تكتك" بحادث سير في البصرة

أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، بمصرع صاحب "تكتك" بحادث سير في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قضاء شط العرب شهد حادث سير في الشارع العام بين مركبة وتكتك". وأضاف المصدر أن "الحادث أدى الى وفاة صاحب التكتك فورا".