موقف شامل بحركة المرور في بغداد الان

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز، قائمة شاملة بحركة المرور في شوارع صباح اليوم الثلاثاء 27 اب 2024، حيث جاءت الخارطة وفق الازدحامات المعتادة يوميًا.





سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم



تقاطع الدورة وشارع المصافي



نزلة جسر الجادرية



محمد القاسم مرور بطيء من نزلة سريع الدورة لغاية جامعة بغداد/باب المعظم



سريع القناة عند جسر الحبيبية



شارع فلسطين امام نصب الشهيد ووزارة الموارد المائية وشارع بور سعيد لغاية وزارة النفط



اسفل مجسر قرطبة لغاية نفق التحرير



ساحة الطيران وباتجاه الخلاني وبشكل منفصل باتجاه كراج مقبرة الغزالي



من مقبرة الغزالي لغاية ساحة الخلاني ازدحام



شارع النهضة وباب الشيخ والشيخ عمر ازدحام



شارع الجمهورية من ساحة الوثبة لغاية باب المعظم ازدحام السايدين



شارع كراج الرصافي وشارع الرشيد من جسر السنك لغاية باب المعظم ازدحام



مجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع مدينة الطب



جسر الشهداء وجسر السنك ازدحام



شارع يافا ونفق الزيتون وشارع 14 تموز حول متنزه الزوراء ازدحام



جسر وساحة الطابقين ازدحام

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسمتقاطع الدورة وشارع المصافينزلة جسر الجادريةمحمد القاسم مرور بطيء من نزلة سريع الدورة لغاية جامعة بغداد/باب المعظمسريع القناة عند جسر الحبيبيةشارع فلسطين امام نصب الشهيد ووزارة الموارد المائية وشارع بور سعيد لغاية وزارة النفطاسفل مجسر قرطبة لغاية نفق التحريرساحة الطيران وباتجاه الخلاني وبشكل منفصل باتجاه كراج مقبرة الغزاليمن مقبرة الغزالي لغاية ساحة الخلاني ازدحامشارع النهضة وباب الشيخ والشيخ عمر ازدحامشارع الجمهورية من ساحة الوثبة لغاية باب المعظم ازدحام السايدينشارع كراج الرصافي وشارع الرشيد من جسر السنك لغاية باب المعظم ازدحاممجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع مدينة الطبجسر الشهداء وجسر السنك ازدحامشارع يافا ونفق الزيتون وشارع 14 تموز حول متنزه الزوراء ازدحامجسر وساحة الطابقين ازدحام