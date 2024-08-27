القضاء العراقي يصدر أمر قبض بحق نور زهير

السومرية نيوز-

اصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، امر قبض بحق المتهم بسرقة القرن نور زهير.

وقال النائب مصطفى سند في مقطع فيديو اطلعت عليه السومرية نيوز، ان "قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد خالد صدام اصدر قبل قليل، امر قبض على المتهم بسرقة القرن نور زهير".

وأضاف ان "القاضي منح مهلة للكفلاء لغاية الساعة التاسعة لغرض جلبه".