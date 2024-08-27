رسمياً.. محكمة جنايات مكافحة الفساد تصدر أمر قبض على نور زهير

السومرية نيوز - محلي

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، أمرا بإلقاء القبض على "نور زهير.

وقال مصدر قضائي للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد اصدرت أمرا بإلقاء القبض على نور زهير المتهم بسرقة الأمانات الضريبية".