السجن 6 سنوات لمسؤول شعبة الدفعيات في شركة نفط ميسان

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة اصدرت حكمها بحق المدان بالسجن لمدة ست سنوات عن جريمة اختلاس مبالغ مالية من مكافأة عيد الفطر المخصصة للموظفين".وأضاف انه "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات".