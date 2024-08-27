اطلاق رابط يتعلق بالتعيينات الجديدة.. المهلة ثلاثة أيام فقط

السومرية نيوز – محلي

اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، عن اطلاق رابط يتعلق بالتعيينات الجديدة.

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "الحاقاً بالبيان المنشور في 21 اب الحالي، والذي تم فيه الإشارة إلى ورود طلبات من المتقدمين للتوظيف من المشمولين بقانوني (59) و(67) لسنة 2017، والذين تم تعيينهم في الجهات والهيئات التي يكون مقرها حصراً، وهم من سكنة المحافظات الأخرى، يعلن المجلس عن فتح باب تقديم الطلبات للإفصاح عن عدم رغبة المتقدمين بالمباشرة في الوظائف المعينين فيها على ملاك الجهة التي تم توظيفهم عليها في العاصمة , وإعادة توزيعهم في وظائف أخرى وحسب الضوابط المعمول بها في هذا الشأن".

وأضاف انه "يمكن التقديم عبر الرابط الإلكتروني المُتاح أدناه، وذلك من اليوم الثلاثاء ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 29 اب الحالي".

واكد "سيتم إهمال أي طلبات تصل للمجلس خارج التواريخ المحددة أعلاه"، لافتا الى انه "يرفض استقبال الطلبات يدوياً".