اختلافات بخارطة الازدحامات.. موقف شامل بحركة مرور بغداد

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتيكرادة خارج بين ساحة التحريات وتقاطع المسبحشارع أبو نؤاس وكرادة داخلشارع سلمان فائق وشارع النضالشارع السعدون بين كراج النصر وفندقمحمد القاسم من مجسر الربيعي الى معارض النهضةشارع بور سعيد ومجسر قرطبة لغاية نفق الباب الشرقيسريع القناة امام وزارة النقل ونصب الشهيدازدحامات متفرعة ومتصلة بشارع النهضة والشيخ عمر وباب المعظمجسر ومجسر ونفق باب المعظم وشوارع مدينة الطبشارع الجمهورية من باب المعظم الى ساحة الخلاني السايدينساحة الطيران ازدحام متصل الى ساحة الخلانيجسر السنك وجسر الجمهوريةشارع يافا ونفق الزيتون وشارع 14 تموز من نفق العلاوي الى نصب الجندي المجهولسريع القادسية عند نصب الجندي المجهول وعند مجسر القادسيةساح وجسر الطابقينتقاطع الدورة وشارع المصافي