انتحار واصابات بحوادث مختلفة.. هذا ما حصل في بغداد اليوم

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "امرأة (تولد 1963) اصيبت اثناء عبثها بسلاح نوع كلاشنكوف وتم نقلها الى المستشفى ضمن منطقة الحميدية في مدينة الصدر"، مشيرا الى انه "تم التحفظ على ابنها لوجود شكوك بالحادثة".وأضاف ان "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء (سكين) ضمن منطقة الدسيم ما أسفر عن اصابة أحد أطراف المشاجرة بطعنات خطيرة"، مضيفا ان "المشاجرة حصلت لوجود خلافات بسب امرأة".ولفت المصدر الى ان شابا (تولد 2008) انتحر بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة العكيلات في جانب الكرخ، دون المزيد من التفاصيل.