موظفو مجلس محافظة الديوانية ينظمون وقفة احتجاجية.. هذه مطالبهم (فيديو)

ويقول أحد الموظفين في حديث للسومرية نيوز ان العديد من موظفي مجلس محافظة نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بمخصصاتهم واستحقاقاتهم كقطع الأراضي والساعات الإضافية أسوة بباقي الموظفين في الدوائر الحكومية.الصور ادناه: