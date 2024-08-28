بالصور.. انهيار مبنى في المدينة القديمة بمحافظة النجف الأشرف

السومرية نيوز – محلي

أعلنت مديرية الدفاع المدني، ان فرقها أنقذت خمسة مصابين جراء انهيار مبنى قديم ومتهالك يُستخدم كدار ضيافة للزائرين في المدينة القديمة بمحافظة الأشرف.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ خمسة أشخاص، بينهم امرأة ورجل مسن، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، إثر حادث انهيار مبنى سكني قديم يقع في المدينة القديمة بشارع الرسول في محافظة الأشرف، حيث كان يحتوي على سرداب يُستخدم كوقف لاستضافة الزائرين".

وأضافت ان "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث بإشراف العقيد رباح سعيد جفات، مدير دفاع مدني المحافظة، وبدأت بعمليات الإنقاذ للزائرين ونقل المصابين إلى المستشفى"، لافتة الى ان "الفرق من إنهاء أعمال البحث دون تسجيل أي خسائر بشرية".

واكدت انه "بناءً على ذلك، قام الدفاع المدني بإصدار أمر بإغلاق المبنى المنهار ومنع دخول الزائرين إليه، حتى يتم تنفيذ عملية الإزالة من قبل الجهات المختصة في المحافظة".