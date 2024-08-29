القضاء ينفي المتداول بشأن وجود محاولات تنصت على فائق زيدان

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "عدم صحة ما يتم تداوله على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود محاولات تنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى".



وكانت عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تداولات منشورات عن وجود محاولات للتنصت على رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.