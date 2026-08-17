وزير التربية: لا استثناء في اختبارات الموهوبين

وقال في بيان ورد لـ ، ان "موقف الوزارة من اختبارات للموهوبين هو عدم منح أي استثناء لمن لا يجتاز الاختبار، حفاظا على رصانة مدارس الموهوبين وسمعتها".ووجه الجبوري "بتشكيل لجنة لإدارة الامتحانات برئاسة الوكيل العلمي، وإعداد أسئلة بمستوى تقني عال ومعايير دقيقة تواكب اختبارات الموهوبين عالميا، فيما يؤدي 708 طلاب اختبارات هذا العام".وتابع "حتى لو انقبل طالب واحد، ما ننطي استثناء لأحد"، مؤكدا أن " صوت في وقت سابق على إيفاد 16 موهوبا إلى دول مختلفة، ليقدموا صورة مشرقة عن الكفاءة العراقية".ووجه "بتوفير الدعم الكامل لمدارس الموهوبين".