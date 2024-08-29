هل توجد مبرّرات كافية لإدخال لقاح "جدري القردة" إلى العراق؟

وقال معاون مدير قسم التحصين في وزارة الصحة كمال عبد الرزاق إنه "وبحسب الوضع الوبائي الحالي، لا توجد حتى الآن مبرّرات كافية لإدخال اللقاح إلى البلاد، منوِّهاً بأنَّ هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الإجراءات".من جانبها، أوضحت أستاذة علم الفيروسات الطبيَّة بكليَّة الصيدلة في جامعة النهرين نادرة سلمان محمد أنَّ "وزارة الصحَّة لم تعلن أيَّ إصابة بمرض جدري القردة"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.تتصاعد المخاوف في العراق من احتمالية دخول فيروس "جدري القردة" بعد تفشي المرض في الدول الأفريقية وإعلان منظمة الصحة العالمية رفع حالة "جدري القردة" إلى حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي.