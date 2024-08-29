اعتقال نقيب المعلمين في البصرة بتهمة التجاوز على أراضي البلدية

السومرية نيوز – محليات



كشف مصدر محلي في محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن اعتقال نقيب المعلمين في المحافظة بتهمة التجاوز على قطع أراضٍ تعود للبلدية.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية اعتقلت نقيب المعلمين في البصرة".



وأضاف المصدر، أن "الاعتقال جاء بسبب تهمة التجاوز على قطع أراض تعود الى البلدية".

