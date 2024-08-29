التربية توجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة بحق تدريسي "طلب قُبلة من طالبة"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المدرس العراقي لطالما عرف بصفاته النبيلة وقيمه المجتمعية الاصيلة"، مبينة ان "الوزير اوعز الى لجان التعليم الاهلي بإطلاق حملة واسعة النطاق لتدقيق اجازات الفتح والاوراق الرسمية مع اغلاق المعاهد المخالفة".وبحسب البيان، شدد وزير التربية على "المتابعة الإشرافية وشمول معاهد التقوية بزيارة المشرف التربوي والوقوف على تفاصيلها الإدارية والفنية مع تطبيق التعليمات الوزارية السابقة بالفصل بين الجنسين"، منوها إلى ان "السلوكيات التي تقع بين الحين والآخر تعد فردية وبعيدة عن صفات التربوي الأصيل".وانتشر مقطع صوتي لأحد المدرسين الخصوصيين في محافظة وهو يطلب "قُبلة" من إحدى طالباته بعد ان طلبت منه شرح درس معين، كما ظهر في المقطع تهديد الطالبة للمدرس بالصراخ في حال الاقتراب منها.