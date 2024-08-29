اتفاق جديد بين النزاهة والداخلية في مجال مكافحة الفساد

القاضي حيدر حنون، وخلال استقباله وزير الداخليَّة عبد الأمير الشمري، نوَّه بأن جهود مكافحة الفساد ليس فرديَّة أو تختصُّ بها مُؤسَّسة دون أخرى، موضحاً أنَّ تلك الجهود تتمخض عن عملٍ جماعيٍّ ومشترك، والداخليَّة "رأس الرمح في معركة محاربة الفساد".وأشاد رئيس الهيئة بمُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة الإنتربول؛ للجهود الكبيرة التي تبذلها والتنسيق والتعاون العاليين مع هيئة النزاهة، لا سيما في ملف استرداد المطلوبين في قضايا الفساد، لافتاً إلى أنَّ عمل المُديريَّة ضمن جهود ملاحقة الفاسدين ومحاولة إعادتهم للبلد كبيرة، وتُعَدُّ بمثابة "الجندي المجهول" لوزارة الداخليَّة.من جانبه، أبدى وزير الداخليَّة عبد الأمير الشمري، دعمه الكامل للهيئة بكل مفاصلها في سعيها الحثيث لتطهير مُؤسَّسات الدولة من براثن الفساد، مشيراً إلى أنَّ الاستقرار الأمني يسهم في وجود إنجازاتٍ على مستوى مُكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، وفي ارتقاء مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين.وبحسب بيان هيئة النزاهة فانه تمَّ الاتفاق بين الطرفين على إقامة دوراتٍ وعقد ورشٍ وندواتٍ تثقيفيَّة في مجال مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وأخلاقيات الخدمة العامة لمنتسبي الوزارة، فضلاً عن دورات الأساس للضباط في الداخليَّة.