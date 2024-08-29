ذي قار.. تنويه بشأن اختطاف أحد أعضاء مجلس المحافظة

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناء على ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار مفادها وجود عملية اختطاف لاحد أعضاء مجلس المحافظة، يود مجلس محافظة أن ينفي هذه الاخبار المتداولة جملة وتفصيلا ويؤكد أن جميع أعضاء مجلس المحافظة متواجدين ويقومون بإداء دورهم الرقابي والتشريعي ومتابعة العمل في لجانهم الخاصة ".وأضاف: "كما ويدعو مجلسنا اعتماد المصادر الموثوقة للأخبار والتي تنشر على صفحاتنا الرسمية المعروفة والمتمثلة بمجلس محافظة ذي قار".