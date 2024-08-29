العراق يحصل على المركز الثاني في مسابقة عسكرية

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، الخميس، عن حصول فريق العمليات الخاصة للجهاز على المركز الثاني في مسابقة عسكرية دولية.

وقال رئيس الجهاز في بيان، "حصل فريق العمليات الخاصة لجهازنا على المركز الثاني في تحدي الملك عبد الله الثاني للعمليات الخاصة العالمية التي جرت في الأردن بمشاركة (53) فريقا من دول العالم بعد ان كنا في المركز الرابع عالميا في المسابقة السابقة".

وأضاف "سيبقى جهاز مكافحة الارهاب السباق في رفع أسم العراق عاليا في المحافل الدولية واليد التي تضرب بحديد عصابات داعش الارهابية وكل من يهدد امن وسلامة العراق شعبا ونظام ديمقراطي".