محاولة تهريب ومناشدات للنزاهة.. ماذا يحصل قرب مخزن 21 بميناء ام قصر الأوسط؟

السومرية نيوز – محلي

بين فترة وأخرى تعلن الجهات المعنية في ميناء ام قصر احباط محاولات تهريب بضائع الى داخل العراق وخارجه، بعض هذه البضائع ممنوعة من الدخول للعراق، الا ان هناك بضائع تدخل للبلاد رغم ضبطها مهربة حيث ان بحكم علاقة صاحب البضاعة بمسؤولين كبار فان الضغوطات تدفع لادخالها.

مؤخرا شهد ميناء ام قصر الأوسط محاولة تهريب آليات محتجزة لوجود مخالفات عليها، حيث ان هناك ضغوطا تعمل على اخراج هذه الاليات بالتحايل على القانون.

وكشف مصدر أمني في البصرة، بوجود إجراءات مشددة لمنع تهريب آليات محتجزة ضمن ميناء ام قصر الاوسط.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، "هناك إجراءات أمنية مشددة قرب مخزن 21 ضمن ميناء ام قصر الاوسط لمنع تهريب آليات محتجزة".

وذكر أن "سبب حجزها يعود لمخالفات شروط واصول الاستيراد".

في المقابل ارتفعت المناشدات صوب هيئة النزاهة للوقوف بالضد من محاولات تهريب هذه الآليات المحتجزة في ميناء .

وناشد مراقبون الهيئة بالتدخل ومنع حالات الضغط لمحاولة التهريب.

كما طالبوا بإحالة والمسؤولين المتواطئين الى القضاء والتحقيق معهم للكشف عن الشبكات وعرابي التهريب والمسؤولين عن هذه الصفقة المشبوهة، لافتين الى ان على الجهات المسؤولة عدم الانصياع للضغوط التي يواجهونها من قبل بعض المتنفذين لتمرير هذه الصفقة الفاسدة.

هل ستخضع الجهات المسؤولة الى الضغوط التي تمارس عليها من اجل تمرير هذه الاليات المخالفة للقانون؟