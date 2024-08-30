تنويه جديد من المرور بشأن تحويل خط سير المركبات في شارع مطار المثنى

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية انه تم تحويل خط سير المركبات لشارع مطار لمسافة (1000) متر للطريق من ساحة دمشق العلاوي بأتجاه الشالجية وجعل الطريق مسارين ذهاب ومسارين اياب (شطر الطريق القادم من الشالجية وجعله اتجاهين)".وجاء ذلك لغرض اكمال رمبات صعود ونزول واستدارات مجسر الطلائع وتحويل خطوط الماء وباقي خدمات البنى التحتية، بحسب البيان.