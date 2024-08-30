بعد اللغط الأخير.. المالية تحدد موعد تمويل رواتب منتسبي الحشد الشعبي

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأنباء المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول تأخر صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي غير صحيحة"، مؤكدة ان الرواتب مستحقة بالكامل، وسيتم تمويلها من قبل دائرة المحاسبة يوم الأحد القادم.وأضاف البيان أن الوزارة حريصة على صرف الرواتب أسوة بالأشهر السابقة.