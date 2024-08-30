بغداد.. القبض على 37 متسولاً في الكرخ

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نسوز، انه "أجرت مفارز مديرية نجدة الكرخ التابعة الى قيادة شرطة الكرخ ممارسة امنية صباحية اشرف عليها قائد شرطة الكرخ اللواء الحقوقي عدنان حسن حمد وبتواجد ميداني لمدير نجدة الكرخ العميد علي عدنان حرين أسفرت عن القاء القبض على ٣٧ متسولاً ضمن التقاطعات والشوارع الرئيسية ضمن جانب الكرخ".واضافت، انه "جاء ذلك ضمن جهود القيادة الرامية لمنع اي مظاهر تسول ضمن قاطع المسؤولية كونهم اتخذوا من التسول مهنة لاستدرار عطف المواطنين"، مشيرة الى انه "تم تسليمهم اصوليا الى مراكز الشرطة التابعة للقيادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".