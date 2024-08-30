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بغداد.. تظاهرتان الأولى تستنكر رفع رواتب النواب والثانية تطالب بكشف مصير المغيبين

محليات

2024-08-30 | 11:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بغداد.. تظاهرتان الأولى تستنكر رفع رواتب النواب والثانية تطالب بكشف مصير المغيبين
1,527 مشاهدة

خرجت في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، تظاهرتين الأولى تستنكر رفع رواتب النواب والثانية تطالب بكشف مصير المغيبين.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "اكثر من ٢٠٠ متظاهر في ساحة التحرير، بعضهم من الموظفين استنكروا زيادة رواتب موظفي مجلس النواب".

وأضاف، أن "القسم الاخر من عوائل المفقودين يطالبون بمعرفة مصير ابناءهم".
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