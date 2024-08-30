اعتقال متهم بتهريب المنتجات النفطية وضبط عجلته في البصرة

وذكرت القيادة في بيتن ورد لـ السومرية نسوز، انه "شرطة الطاقة القت القبض على متهم بتهريب المنتجات النفطية وضبط عجلته نوع (صهريج) لعدم وجود صور التفريغ للحمولات السابقة في برنامج متابعة الحوضيات التابع الى وزارة النفط".واشارت الى انه "تم إيداعه التوقيف وحجز العجلة استكمالاً للتحقيقات إستناداً للقانون رقم (٤١) لسنة (٢٠٠٨) الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته".