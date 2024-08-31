فوضى واشتباك بالأيدي داخل مطار بغداد الدولي.. فيديو

السومرية نيوز – محلي

تناقل ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اشتباك في الايدي داخل مطار الدولي.

وذكر الناشطون ان "احدى صالات مطار شهدت اليوم حصول فوضى مع اشتباك بالأيدي بين مسافرين وامن المطار على خلفية تأخر احدى الرحلات الجوية".

