السوداني يكلف بنكين ريكاني بحل أزمة مطار بغداد الدولي وفتح تحقيق

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السواني كلف رئيس سلطة الطيران المدني بمتابعة ملف تأخر الرحلات لهذا اليوم والفوضى الحاصلة داخل مطار الدولي".وبحسب المصدر، فان رئيس سلطة الطيران المدني بنكين ريكاني تسلم ملف أزمة رحلات هذا اليوم بتوجيه من السوداني وفتح تحقيق فوري بالمتسبب بهذه الفوضى.وأشار المصدر الى ان "أبرز الأسباب الازمة الحاصلة هو عدم التخطيط الصحيح واحتساب عدد الساعات للرحلات وبسبب رحلات (الجاتر) مع رحلات (الزيارة) وجدول الرحلات الاعتيادية عبرت ١٠٠ ساعة طيران للطيارين.وفي وقت سابق، تناقل ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اشتباك في الايدي داخل مطار الدولي.وذكر الناشطون ان "احدى صالات مطار شهدت اليوم حصول فوضى مع اشتباك بالأيدي بين مسافرين وامن المطار على خلفية تأخر احدى الرحلات الجوية".