مدير صحة ميسان يقدم إعفاءً من منصبه

وقال مصدر بصحة في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدكتور حسين فاضل موسى مدير عام صحة قدم إعفاءً رسمياً من المنصب لوزير الصحة العراقي صالح الحسناوي".

وأضاف المصدر أن "الأسباب والمبررات لهذا الإعفاء سيتم الكشف عنها لاحقا"، من دون المزيد من التفاصيل.