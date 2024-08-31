ضابط برتبة مقدم.. اعتقال المتهم بسرقة مشجب سلاح الفرقة الخامسة في واسط

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم اعتقال المتهم الرئيسي بسرقة مشجب سلاح الفرقة الخامسة بالجيش العراقي"، مشيرا الى ان "عملية الاعتقال تمت في محافظة واسط".واضاف، ان "المتهم ضابط برتبة مقدم".وفي وقت سابق، تعرض فوج في الجيش العراقي الى سرقة أسلحة متنوعة غربي البلاد.