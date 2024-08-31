هيئة الحج تستعد للمشاركة بخطة الزيارة في النجف

أعلنت هيئة الحج والعمرة، مساء السبت، أنها تستعد للمشاركة بخطة الزيارة في محافظة .

وقالت الهيئة في بيان، إن "هيئة الحج وكوادرها تستعد للانطلاق الى محافظة الاشرف ان شاء الله للمشاركة بخطة الزيارة".

وشهدت محافظة النجف، قبل أيام، بدء مراسم رفع راية الحزن إيذاناً بانطلاق ذكرى وفاة النبي الكريم محمد (ص).

يشار الى أن ومحافظات أخرى قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل، بمناسبة ذكرى وفاة النبي محمد (ص).