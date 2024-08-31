مصرع "حارس مدني" بصعقة كهربائية في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمصرع "حارس مدني" بصعقة كهربائية في العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حارس مدني بحماية مصرف الرافدين لقي مصرعه ضمن منطقة السعدون نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي".