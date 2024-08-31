البصرة.. خطة تخص مباراة منتخبنا ونظيره العماني

وضعت محافظة البصرة، خطة لتأمين مباراة المنتخب الوطني ونظيره العماني التي ستجري يوم الخميس المقبل.



وقال محافظ أسعد العيداني خلال مؤتمر صحافي في عمليات حول الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المباراة، "نحرص على سلامة الجماهير ونريد مباراة تليق بالعراق".

وأضاف "بعد بطولة الخليج والتنظيم الرائع كان العبء الأكبر تحملته القوات الأمنية"، مشيرا الى أن " هذه المباراة نتيجة ما حصل في بطولة الخليج بعد السماح للمنتخب العراقي باللعب على ارضه وتحديدا ملعب جذع النخلة".

ولفت الى أن "الحمايات بما فيهم حماية المحافظ لن تدخل المقصورة الرئيسية للملعب"، مشيرا الى أن "أي زي عسكري داخل المدينة الرياضية غير مسموح وهذه تعليمات الاتحاد الدولي".

بدوره قال قائد عمليات اللواء الركن سعد محسن بشأن الخطة، إن هناك "اسبقيتين الاولى هي ضوابط الاتحادات الدولي والاسيوي والعراقي وتأمين الحماية للجماهير الغفيرة التي ستحضر الى الملعب"، لافتا الى وجود "قوة منفصلة لحماية عجلات المواطنين".