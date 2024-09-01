النزاهة النيابية تحقق بعملية فساد كبرى في النجف: البلدية أصحبت مخطفة ومنكوبة

وقال عضو اللجنة هادي السلامي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعدما تم الاستيلاء على جميع أراضي الأشرف، قامت البلدية خلال الفترة الماضية بعرض القسم البلدي الثاني والثالث والسادس للاستثمار بعملية فساد واضحة وحادثة غريبة لم تحدث في جميع دول العالم بأن تقوم البلدية نفسها بعرض اقسامها للاستثمار".وأضاف السلامي، أن "بلدية أصبحت مختطفة ومنكوبة، وتحت سيطرة عصابات جريمة منظمة هدفها الاستيلاء على أراضي النجف"، مبينا ان "جميع هذه الملفات معروضة أمام القضاء العراقي وكلنا أمل في الإسراع بإصدار مذكرات قبض بحق المتورطين بهذا الملف".