نزاهة البرلمان ترصد فساداً في وزارة النفط وتتوعد 3 وزراء

وقالت اللجنة في مؤتمر عقد داخل البرلمان، وحضره مراسل السومرية، إنه "ستكون لدينا استضافات لثلاث وزراء، بينهم وزير الداخلية".وأضافت، "رصدنا فساد مالي واداري في وزارة النفط"، مؤكدة "تشكيل لجان فرعية في جميع المحفظات لمتابعة عمل المؤسسات الحكومية".ونوهت إلى أنه "ستكون هناك استضافة يوم الخميس المقبل لوزير المالية".وتابعت اللجنة، "بعد 30 يوماً سنعلن نتائج التحقيقات في جميع الملفات".