عطلة في هذه المحافظة غداً

السومرية نيوز – محلي

قررت محافظة ميسان، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد.

وقال المحافظ حبيب ظاهر في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناء على ما ورد بقرار مجلس المحافظة المتضمن اعتبار يوم 28 من صفر عطلة رسمية من كل عام في جميع دوائر الدولة بالمحافظة بمناسبة وفاة الرسول الاكرم (ص)، تقرر ان يكون يوم غد الاثنين عطلة رسمية في كافة الدوائر والمؤسسات بالمحافظة".