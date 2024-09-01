التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى قناة قبول الطلبة النخبة في الجامعات الحكومية

السومرية نيوز – محلي

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاحد، عن إطلاق التقديم إلى قناة قبول الطلبة النخبة في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2025/2024.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التزاما بالضوابط المعتمدة فإن الطلبة المشمولين بالتقديم الى هذه القناة هم خريجو الدراسة الإعدادية للسنتين الدراسيتين 2023/2022 و2024/2023 ذوي المعدلات (90%) فما فوق من خريجي الفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي والأدبي وأن التقديم يكون الى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام (إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية) وكليات القانون والتربية والتربية الأساسية في الجامعات الواقعة ضمن محافظة سكن الطالب".

وأضافت "يحق لطلبة المحافظات كافة من خريجي الفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي التقديم الى تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة للنفط والغاز بشرط أن لا يقل معدلهم عن (92%)"، مشيرة الى ان "التقديم إلى هذه القناة يستمر حتى يوم الخميس الموافق 2024/9/19 وأن إجراءات التقديم تبدأ من خلال تقديم الطالب لخياراته عبر الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org) ومن ثم مراجعة الطالب لاي جامعة حكومية واقعة ضمن محافظة سكنه لإجراء المقابلة والاختبار".