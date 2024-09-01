محافظة جديدة تقرر تعطيل الدوام غداً

وذكر بيان للمحافظة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ عدنان محمد عباس الشمري وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين الموافق 2024/9/2 بذكرى وفاة الرسول (ص) في جميع دوائر المحافظة".واضاف الشمري، ان "تعطيل الدوام جاء لفسح المجال لأهالي المحافظة لأداء الزيارة واحياء ذكرى وفاة الرسول (ص)".