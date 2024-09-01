ابرز المناطق التي ستشمل بنظام الكهرباء الجديد في بغداد

السومرية نيوز – محلي

أعلنت وزارة الكهرباء، عن ابرز المناطق التي ستشمل بنظام الكهرباء الجديد (التحول الذكي) في .

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "عدد المناطق العشوائية والزراعية والمتاخمة للمدن يصل الى 3441 مدينة"، لافتا الى أن "هذه الزيادة المضطربة سببت ضغطا كبيرا على منظومة الكهرباء وبانت على شبكات التوزيع".

وأضاف، أن "الحكومة خولت وزير الكهرباء بإطلاق حملات لمعالجة الاختناقات"، مبينا أن "الوزارة قريبة من التعاقد على مشروع التحول الذكي في 13 منطقة في كمرحلة أولى ومنها (العطيفية والكاظمية والكريعات وحيي العدل والجامعة والمعامل والنهروان)".

وأشار الى أن "التحول الذكي يتضمن نصب عدادات ذكية وتأهيل الشبكة والسيطرة على الأحمال"، مبينا أن "المواطن بإمكانه أن يتابع صرفه للكهرباء ودفع الجباية عبر تطبيق ذكي في الهاتف من خلال عملية التحول الذكي".