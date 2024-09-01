في البصرة.. العشرات ينفذون اعتصاما للمطالبة بفرص عمل

اعتصم العشرات من الخريجين، مساء الأحد، أمام مجلس محافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن العشرات من شريحة الخريجين افترشوا الارض ونفذوا اعتصاما مفتوحا أمام مجلس محافظة .

وأضاف مراسلنا أن المعتصمين يطالبون بتوفير فرص عمل، مشيرا الى انهم هددوا باغلاق المجلس في حال لم تنفذ الوعود.