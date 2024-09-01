مصرع عميد في الجيش بحادث دهس غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ضابطا برتبة عميد في الجيش لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مدنية ضمن الخط السريع باتجاه منطقة الغزالية".

وأضاف المصدر أن "الضابط في الاستراحة ومنسوب الى وزارة الدفاع"، مشيرا الى "التحفظ على صاحب العجلة".