قوة أمنية تعتقل تاجري مخدرات شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باعتقال تاجري مادة "الكريستال" المخدرة شرقي .​

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية ومن خلال نصب كمين محكم تخلله تبادل اطلاق النار تتمكن من القبض على شخصين من تجار الكريستال المهمين وتسليب الدراجات النارية".

وأضاف المصدر أن "عملية الاعتقال تمت ضمن منطقة البلديات"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.