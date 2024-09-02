ازدحامات في كل مكان.. قائمة طويلة بشوارع بغداد المختنقة الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة عند جسر الرستميةسريع وجسر الدورة عند نزلة محمد القاسمكرادة خارج من ساحة الطابقين الى ساحة التحرياتشارع السندباد وسدة العرصات والازقة المحيطة بشركة الصناعات الغذائيةجسر وساحة الطابقين من جميع الاتجاهاتسريع دورة يوسفية عند التقاطع مع شارع المصافيشارع قطر الندى امام السيديةسريع القادسية من خروج شارع المطار الى مجمع الحارثية العسكرينفق الزيتون وشارع يافا باتجاه جسر الجمهوريةشارع وزارة الكهرباء شارع دمشق ونفق العلاوي وجميع الازقة المحيطة بكراج العلاويشارع 14 تموزشارع حيفا وشارع العلاوي من جسر الشهداء الى العلاويشارع النضال من تقاطع الاندلس لغاية وزارة الصناعةشارع الوزارات من وزارة التعليم الى محطة الكيلانيمجسر فلسطين وشارع بور سعيد ومجسر قرطبة لغاية نفق التحريرشارع فلسطين وسريع القناة امام وخلف نصب الشهيد ومدينة السندبادسريع محمد القاسم من وزارة المالية الى مجسر العلويةساحة الخلاني مزدحمة بالكامل باتجاه ساحة الطيران وساحة التحرير وشارع الجمهورية الى ساحة الوثبةالشارع من ساحة الطيران الى كراج النهضة الى شارع الشيخ عمرشارع الرشيد بين كراج السنك وساحة الميدان ازدحامشارع حيفا بين تقاطع ساحة الطلائع ووزارة الثقافةنفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنترشارع صفي الدين الحلي