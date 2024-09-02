ازدحامات في كل مكان.. قائمة طويلة بشوارع بغداد المختنقة الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
سريع القناة عند جسر الرستمية
سريع وجسر الدورة عند نزلة محمد القاسم
كرادة خارج من ساحة الطابقين الى ساحة التحريات
شارع السندباد وسدة العرصات والازقة المحيطة بشركة الصناعات الغذائية
جسر وساحة الطابقين من جميع الاتجاهات
سريع دورة يوسفية عند التقاطع مع شارع المصافي
شارع قطر الندى امام السيدية
سريع القادسية من خروج شارع المطار الى مجمع الحارثية العسكري
نفق الزيتون وشارع يافا باتجاه جسر الجمهورية
شارع وزارة الكهرباء شارع دمشق ونفق العلاوي وجميع الازقة المحيطة بكراج العلاوي
شارع 14 تموز
شارع حيفا وشارع العلاوي من جسر الشهداء الى العلاوي
شارع النضال من تقاطع الاندلس لغاية وزارة الصناعة
شارع الوزارات من وزارة التعليم الى محطة الكيلاني
مجسر فلسطين وشارع بور سعيد ومجسر قرطبة لغاية نفق التحرير
شارع فلسطين وسريع القناة امام وخلف نصب الشهيد ومدينة السندباد
سريع محمد القاسم من وزارة المالية الى مجسر العلوية
ساحة الخلاني مزدحمة بالكامل باتجاه ساحة الطيران وساحة التحرير وشارع الجمهورية الى ساحة الوثبة
الشارع من ساحة الطيران الى كراج النهضة الى شارع الشيخ عمر
شارع الرشيد بين كراج السنك وساحة الميدان ازدحام
شارع حيفا بين تقاطع ساحة الطلائع ووزارة الثقافة
نفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنتر
شارع صفي الدين الحلي