صدور 3 أحكام بحق مدير زراعة الأنبار الأسبق

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات الأنبار، اليوم الاثنين، ثلاثة أحكام بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات عن كل حكم بحق مدير زراعة الأنبار الأسبق عن جريمة هدر المال العام.



وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان قام بتزوير كتب رسمية تتعلق بتجهيز وشراء محاصيل زراعية".



وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل".

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان قام بتزوير كتب رسمية تتعلق بتجهيز وشراء محاصيل زراعية".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل".