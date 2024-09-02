توجيه حكومي بتكامل الجهدين الخدمي والأمني خلال زيارة شهادة الرسول (ص)

وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، اطلع السوداني على تقرير قدّمه رئيس اللجنة الأمنية العليا وزير الداخلية، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بشأن الاستعدادات التي تضمن انسيابية أداء الزيارة، وسهولة نقل وتفويج الزائرين.كما قدم نائب قائد العمليات المشتركة إيجازاً بخصوص الإجراءات والخطة الأمنية، كذلك قدّم ؛ محافظ النجف، ورئيس هيأة الحج والعمرة مسؤول ملف النقل، ورئيس اللجنة الخدمية، وعدد من القادة الميدانيين، إيجازات إلى السوداني في ذات المسار، لتأمين كل متطلبات التعامل مع الأعداد الكبيرة التي تفد إلى ضريح الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).وبحسب البيان، شدد السوداني على "أهمية التزام الجوانب المهنية وتطبيق القانون بما يرتقي الى أهمية المناسبة، وضمن جميع قواطع المهام والواجبات، وأن تتكامل الجهود الخدمية مع الجهد الأمني لتقديم أفضل صورة إيجابية أكدها العراقيون بسخائهم وتفانيهم، وتكشف واقع الاستقرار، وتسهّل من انتقال جموع الزائرين القادمين من مختلف محافظات العراق".وبيّن السوداني أن "الجهود المتميّزة التي شهدتها زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وما رافقها من نجاح وانتظام، يجب أن تُستثمر في كل مفاصلها لتأمين الزيارة، ورفد عمل اللجنة العليا للزيارات المليونية وتعزيزه"، مشيراً إلى "ضرورة التكامل الحيوي في جوانب القيادة والسيطرة بين القطعات الأمنية، والتزام التوجيهات، وتجاوز السلبيات ضمن رؤية شاملة تعتمد التحضيرات المسبقة".