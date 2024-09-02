المرور العامة تقرر إيقاف الدوام المسائي في مجمعات التسجيل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تنسب إيقاف الدوام المسائي في مجمعات التسجيل لوجود أمور فنية تستوجب ذلك".وأضافت المديرية، أن "الدوام الرسمي في مجمعات تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة في والمحافظات سيكون من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة مساءً"، مبينة ان "القرار سينفذ ابتداءً من يوم غد الثلاثاء الموافق 3 أيلول 2024".