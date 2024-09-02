المباشرة بتوزيع رواتب هذه الفئة

السومرية نيوز – محلي

باشرت وزارة المالية في إقليم كردستان، بتوزيع رواتب المتقاعدين في الإقليم.

وقال مراسل السومرية نيوز، انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب متقاعدي الاقليم وفق قانون التقاعد الموحد".

جاء ذلك بعدما أعلنت هيئة التقاعد العامة في امس، عن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر أيلول الحالي عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.