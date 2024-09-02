المسعودي يعلن نجاح خطة تفويج الزائرين في ذكرى استشهاد الرسول محمد (ص)

السومرية نيوز – محلي

أعلن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، مسؤول ملف النقل في الزيارات المليونية الشيخ سامي المسعودي، اليوم الاثنين، عن نجاح الخطة الخدمية الخاصة بتفويج زائري الإمام علي (ع) في ذكرى استشهاد خاتم الأنبياء محمد (ص).

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه" بتوجيه من رئيس الوزراء وباشراف رئيسها الشيخ سامي المسعودي، اسهمت الهيئة للعام الثاني على التوالي بدعم خطة الزيارة في محافظة الأشرف من خلال مسك ملف تفويج الزائرين من عدة محاور عبر الحافلات التي جهزتها الهيئة لنقل الزائرين مجانا".

واوضحت ان "ما يزيد عن 400 شخص من كوادر الهيئة بمختلف درجاتهم الوظيفية، عملوا على تفويج الزائرين طوال ايام الزيارة المباركة وتسهيل حركة قاصدي مرقد الإمام علي (ع)، عبر الحافلات الحديثة والمكيفة التي اصطحبتها الهيئة لنقل الزائرين".

وأكدت الهيئة ان "الزيارة المباركة شهدت انسيابية عالية بحركة قاصدي مرقد الإمام علي (ع)، وعودة اغلب الزوار سالمين متباركين بفضل جهود جميع الجهات المشاركة".