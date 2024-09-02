بغداد.. اختناق رجل بحريق منزله وامرأة تبعث مسلحاً لقتل طليقها المحامي

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "رجلاً لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحالة اختناق بسبب اندلاع حريق داخل منزله ضمن منطقة الامين شرقي بغداد"، مشيرا الى انه "بحسب المعلومات الواردة ان الحادث نتيجة تماس كهربائي".وبحادث منفصل، أشار المصدر الى ان "مسلحاً أقدم على إطلاق النار من سلاح نوع مسدس في فضاء منزل شخص يعمل محامي ضمن منطقة الأمين"، مبيناً ان "المسلح قام بالصراخ لتبليغ المحامي انه تم ارساله من قبل طليقته ولاذ بالفرار".