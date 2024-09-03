تأخر الرواتب يهدد بشل الدوائر الحكومية وموظفون يستعدون لإضراب عام

السومرية نيوز – محلي

تجدّدت احتجاجات الموظفين في إقليم كردستان عقب تأخر وصول مرتباتهم على مدى الشهرين الماضيين تموز وآب.

موظفو عدد من المؤسسات الحكومية في محافظتي وحلبجة، هددوا ببدء إضراب شامل في حال استمرار تأخر صرف رواتبهم.

وتأتي الاحتجاجات في وقت يعاني الموظفين في إقليم كردستان منذ سنوات من تأخر وصول مرتباتهم، نتيجة الخلافات المالية بين وأربيل.

ووفقا لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط، فأن موظفي الجوازات والصحة في وحلبجة قرروا التوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كامل.

جاء ذلك بعدما أضربت عن العمل معظم المؤسسات الحكومية، وكاد يتسبب إضراب المعلمين بإلغاء العام الدراسي للسنة الماضية.

وفي سياق معالجة أزمة الرواتب والضغوط التي تتعرض لها حكومة الإقليم والقوى الكردية الأخرى، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مع وزراء أكراد في الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي.

وعقب الاجتماع، قال وزير الخارجية فؤاد حسين، في مؤتمر صحافي، إن "الاجتماع كان جيداً وتم تناول الميزانية والرواتب، وبحث المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

وأضاف أنه "تقرر أن يعمل البرلمانيون بكل الكتل الكردستانية معاً، وأن يتواصلوا مع وزارة المالية الاتحادية لحسم رواتب أشهر تموز واب وأيلول إلى نهاية العام، وأن يقوم الوزراء بأخذ دورهم مثل السابق".

وتحدث حسين عن أن "مشكلة راتب شهر تموز تم حلها، ونحاول حل مشكلة رواتب شهر آب في أقرب وقت ممكن، وإذا تم حل المشاكل الفنية بين وأربيل، فإن الرواتب ستستمر كما ورد في قانون الموازنة".

ونشرت حكومة إقليم كردستان، أمس الاثنين، جدولاً يتضمن توزيع مرتبات الموظفين لشهر يوليو خلال ثلاثة أيام.

وقالت وزارة المالية في الإقليم، في بيان، إن "رواتب المتقاعدين لشهر تموز الماضي سيتم توزيعها وفق قانون التقاعد الموحد وبعد المعادلة مع الرواتب لدى الحكومة الاتحادية".

وأضافت أن "عملية توزيع الرواتب ستبدأ اليوم وستنتهي بنهاية عملية توزيع الرواتب لهذا الشهر".

وأكدت أن "جميع الوزارات، بالإضافة إلى الموظفين والمستفيدين من الرواتب، يجب عليهم الالتزام بتواريخ توزيع الرواتب وفقاً للجدول الزمني المحدد".

من جانبه، تحدث رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، سامان حسين، عن الظروف المعيشية التي وصفها بالمزرية التي يعيشها ذوو الاحتياجات الخاصة في إقليم كردستان، وطالب الجهات الحكومية "بصرف رواتبهم المتأخرة".

وقال حسين، خلال المؤتمر إن "أكثر من 67 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتسلموا رواتبهم منذ 65 يوماً، وهي رواتب تُقدر بنحو 11 مليار دينار عراقي".

وأضاف أن "واردات محافظة لأسبوع واحد فقط تتجاوز قيمة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة لشهرين، مما يثير التساؤلات حول سبب التأخير في صرف هذه المستحقات الأساسية وربطها برواتب مسؤولي الدولة، حيث يتجاوز راتب أحدهم 8 ملايين دينار في حين لا يتجاوز راتب ذوي الاحتياجات الخاصة 150 ألف دينار".

ودعا حسين الميسورين والتجار إلى "تقديم الدعم والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الأوقات الصعبة".